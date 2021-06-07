Я встиг потрапити в Бережани, Чортків та Теребовлю. Чортків і Бережани сподобались, і я звідти окремо ще напишу тревел-блоги. Чому ж варто туди їхати і що там дивитися?

Бережани: замок, Вірменська церква, красива архітектура, щоправда, місто візуально занедбане.

Чортків: ратуша 1924 року, замок Ґольських XIV ст., костел святого Станіслава XVII ст, краєвиди та дерев’яні церкви.

Заліщики: краєвид з гори (вважається одним з найкращих, однозначно рекомендую) та перший нудистський пляж, який, сподіваюся, колись відновлять.

Теребовля: ратуша ХІХ ст., музей, замок 1366 року (зруйнований, потім відновлений), і поруч акведук у селі Плебанівка 1896 року з натурального каменю.

Першим моїм містом у турі став Чортків, основновною пам’яткою якого є замок Ґольських XIV ст. Нині через аварійну стіну він закритий для відвідувачів, але за програмою “Велика реставрація” на його відновлення планується виділити 87 млн грн. Вже виділили перший транш у 17, 5 млн грн - на ці кошти археологи планують дослідити замок, а потім - почати реставраційні роботи. Колись, років з 6 так тому, в замку проводились фестивалі, але зараз їх зупинили через аварійний стан споруди.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Екскурсовод показав оглядовий майданчик, який має наступні координати: Піднятися туди важкувато, але воно того варте. Подивіться, які краєвиди відкриваються!

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

На жаль, дощ не дав можливості повноцінно прогулятися містом, тому я сюди повернуся обов'язково і напишу окремий блог про місто.

Наступною нашою зупинкою була Теребовля.

Маленьке місто, до якого зараз їздить лише один поїзд і два приміських — з Тернополя і Заліщиків. Минулого разу місто доволі таки сподобалося. Місто дещо оновилося, з’явився туристичний центр та музей, є можливість піднятися на ратушу. Що варто подивитися у місті? Читайте у моєму блозі.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Наприкінці нас чекала екскурсія Бережанами. З Тернополя туди роблять дорогу, тому їхати можна спокійно та з задоволенням. Місто запам’яталося замком, по якому не давали вільно пересуватися, та Вірменською церквою. Звісно, я сюди ще приїду для повноцінного блогу, а поки тримайте фоточки:

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

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