1000 об’єктів "Великого будівництва" мають бути введені в експлуатацію у найближчі роки, - Зеленський

Президент зазначив, що ключову роль у цьому зіграє співпраця центральної та регіональної влади.

Близько 1000 об’єктів інфраструктури, які будуються та реконструюються в рамках президентської програми «Велике будівництво», мають бути завершені вже у найближчі роки. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського.

«Майже 1000 об'єктів проєкту «Велике будівництво» на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно», - заявив Зеленський у Хмельницьку під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України.

Президент зазначив, що ключову роль у цьому зіграє співпраця центральної та регіональної влади.