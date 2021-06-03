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1000 об’єктів "Великого будівництва" мають бути введені в експлуатацію у найближчі роки, - Зеленський

Президент зазначив, що ключову роль у цьому зіграє співпраця центральної та регіональної влади.

1000 об’єктів "Великого будівництва" мають бути введені в експлуатацію у найближчі роки, - Зеленський
Фото: пресс-служба

Близько 1000 об’єктів інфраструктури, які будуються та реконструюються в рамках президентської програми «Велике будівництво», мають бути завершені вже у найближчі роки. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського.

«Майже 1000 об'єктів проєкту «Велике будівництво» на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно», - заявив Зеленський у Хмельницьку під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України.

Президент зазначив, що ключову роль у цьому зіграє співпраця центральної та регіональної влади.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав цілі програми на 2021 рік. За його словами, планується побудувати чи реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів і 177 приймальних відділень.

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