Разумков вказав на конфлікт інтересів у законопроєкті про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував законопроєкт про олігархів, який 2 червня зареєстрував у парламенті президент Володимир Зеленський.

На брифінгу в четвер, 3 червня, він заявив, що Рада національної безпеки і оборони не має повноважень "відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій", як це передбачено законопроєктом.

"Я думаю, варто було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються відбором до НАБУ, САП, можливо, із залученням іноземних експертів", - сказав Разумков.

"Плюс є й інші перестороги. Тому що у РНБО, на мій погляд, виникає конфлікт інтересів, тому що і голова Верховної Ради, і президент, і інші високопосадовці входять до складу РНБО. І якщо ми кажемо гіпотетично, що є якийсь голова Верховної Ради, який якось пов'язаний з олігархами, або будь-який інший посадовець – прем'єр-міністр, міністр – то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку, і це буде відвертим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення, і тим більше під час розгляду таких питань", - сказав Разумков.

Водночас він додав, що сама ідея законопроєкту правильна, але потрібні запобіжники.

Нагадаємо, що текст законопроєкту про олігархів є на сайті LB.ua.