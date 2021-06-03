Україна і Грузія попередньо узгодили взаємне визнання документів про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на сайті Кабміну за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з главою уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Вони домовилися, що відповідна угода буде підписана найближчим часом.

"Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами", - сказав Шмигаль.

Вони також домовилися провести до кінця року десяте засідання міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

На зустрічі Шмигаля і Гарібашвілі також піднімались безпекові питання.

Зокрема, Шмигаль пообіцяв, що Україна стане співавтором проєктів резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо виведення нелегально розташованих в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії російських військових формувань, а також щодо статусу внутрішньо переміщених осіб та біженців на цих грузинських територіях.

Гарібашвілі у свою чергу запевнив у незмінній підтримці Грузією суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Шмигаль знаходиться в Грузії з офіційним візитом. Разом з ним у складі урядової делегації полетіли міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.