Фото: Макс Требухов

Конституційний Суд розпочав розгляд справи за конституційними поданнями народних депутатів "Батьківщини" про неконституційність закону, який дозволяє розпродавати українські сільськогосподарські землі іноземцям та глобальним корпораціям.

Розглядається справа за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", окремих положень Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом, та 53 народних депутатів щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Під будівлею суду зібрався організований київським осередком ВО "Свобода" мітинг, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Учасники акції вимагають, щоб "земельна реформа проводилася винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб", тобто на всеукраїнському референдумі.

"У Конституції України зазначено, що земля є власністю Українського народу, а не власністю олігархату, чи транснаціональних угруповань, які у будь-який спосіб хочуть прибрати до рук українські землі та які протягнули закон, що забезпечує виключно інтереси великого капіталу й геополітичних спекулянтів", - йдеться в анонсі акції.

Нагадаємо, ініціативну групу "земельного референдуму" у кількості 11 тисяч учасників було утворено 22 травня на всеукраїнських зборах, організованих фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками, громадськими організаціями за підтримки команди партії "Батьківщина".

Торік у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX). Законопроєкт було прийнято вночі 31 березня 2020 року 259 голосами. Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і група "Довіра". Після прийняття закону інші депутати зареєстрували 13 пропозицій про скасування результатів голосування. Ці проєкти були обов'язковими для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права направляти відповідні закони на підпис президентові.

13 квітня 2020 року пропозиції поставили на голосування, але жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів. Того ж дня Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання цього законопроєкту.

У ніч на вівторок, 31 березня 2020 року, Рада на позачерговому пленарному засіданні скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року. Докладніше про реальні ризики і міфах на старті ринку землі читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность".

Посли G7 сподіваються, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня.

За соціологічними дослідженнями, 79% українців проти продажу землі іноземцям, 77% - хочуть вирішення цього питання на референдумі.