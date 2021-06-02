Прибічники партії "Опозиційна платформа - За життя" зібралися біля будівлі Верховної Ради на акцію протесту проти впровадження ринку землі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мітингувальники скандують "Ні продажу української землі", тримаючи прапори з символікою ОПЗЖ.

Ситуація на мітингу спокійна, її контролюють поліцейські.

Нардеп Ілля Кива опублікував у фейсбуці фото, на якому "прихильники ОПЗЖ" - чоловіки у білих сорочках - стоять перед парламентом. Жодних гасел або прапорів у них немає.

Фото: facebook.com/kivailya

Крім того, біля Ради також протестують віряни, які виступають проти ID-паспортів. Учасники цього мітингу вважають, електронний номер - це "число звіра".

Нагадаємо, у 2017 році МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України. Серед вимог, які залишилися, - пенсійна реформа, закони про приватизацію та про антикорупційний суд.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX). Законопроєкт було прийнято вночі 31 березня 2020 року 259 голосами. Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і група "Довіра". Після прийняття закону інші депутати зареєстрували 13 пропозицій про скасування результатів голосування. Ці проєкти були обов'язковими для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права направляти відповідні закони на підпис президентові.

13 квітня 2020 року пропозиції поставили на голосування, але жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів. Того ж дня Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання цього законопроєкту.

У ніч на вівторок, 31 березня 2020 року, Рада на позачерговому пленарному засіданні скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року. Докладніше про реальні ризики і міфах на старті ринку землі читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность".

Посли G7 сподіваються, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня.