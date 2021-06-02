У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Під документом підписалися більше 80 депутатів.

У Верховній Раді 2 червня зареєстрували законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Під законопроєктом, що отримав номер 5596, підписались 82 народних депутата з різних фракцій.

Депутати пропонують легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом, повідомила співавторка законопроєкту Євгенія Кравчук.

Вона заявила, що у випадку ухвалення законопроєкту українські пацієнти отримають доступ до лікування канабісом, що полегшує перебіг складних захворювань, а науковці та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.

Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях буде жорстким. Його будуть відпускати виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагатиме ліцензії та регулярного звітування.

Нагадаємо, що у 2020 році ООН виключила канабіс з 4 пункту Конвенції про наркотичні засоби, так званого списку повної заборони найнебезпечніших речовин.