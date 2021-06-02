Лукашенко запросив представників "ЛНР" в Білорусь для слідчих дій з Протасевичем

Олександр Лукашенко запросив представників терористичної організації "ЛНР" в Білорусь для слідчих дій з арештованим опозиційним журналістом Романом Протасевичем.

Про це повідомляє "МБХ-Медіа" з посиланням на телеканал "Беларусь-1".

"На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персон [Протасевича та його дівчини Софії Сапеги] на що я сказав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них [у представників ЛНР] будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вбивали вони там, в Донбасі", - сказав Лукашенко 1 червня під час наради з питань білорусько-російських відносин.

На цій же нараді Лукашенко заявив про можливість запуску авіарейсів з Білорусі в Крим.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

1 червня стало відомо, що так звана "генеральна прокуратура" терористичної організації "ЛНР" просить Білорусі видати Романа Протасевича для проведення слідчого експерименту.

Йому закидають участь в бойових діях на Донбасі у складі українського підрозділу "Азов". В самому "Азові" заперечують, що Протасевич воював. Він дійсно був у підрозділі, але як військовий кореспондент.