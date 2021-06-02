​ЄС підготував тимчасові санкції проти "Бєлавіа" та чиновників із Білорусі, - Reuters

Європейський союз планує запровадити санкції проти національної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа" і близько десятка білоруських високопосадовців, пов’язаних із авіацією.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох європейських дипломатів.

За словами джерел, ці заходи будуть тимчасовими. Їх запровадять до оголошення основних санкцій проти Білорусі через інцидент з посадкою літака Ryanair і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Очікується, що 21 червня міністри закордонних справ країн ЄС узгодять проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі. Під обмеження можуть потрапити співробітники Міністерства оборони і Міністерства транспорту, службовці Військово-повітряних сил, співробітники Мінського аеропорту і цивільної авіації.

Крім того, 4 червня можуть ухвалити попереднє рішення про заборону білоруським авіакомпаніям літати над територією Євросоюзу і приземлятися в європейських аеропортах. Одне з джерел агентства зазначило, що цей крок стане "чітким сигналом Лукашенкові про те, що його дії небезпечні і неприйнятні".

Нагадаємо, після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало заяву, в якій говориться, що повітряний простір Білорусі не є безпечним. EASA рекомендувало авіакомпаніям входити в білоруське небо тільки в разі крайньої необхідності. США також радять своїм авіакомпаніям бути максимально обережними у повітряному просторі Білорусі.

Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією. Голова британського МЗС Домінік Рааб також стверджував, що екстрена посадка лайнера не могла відбутися "без мовчазної згоди" Москви. Уряд Британії допускає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" через цю ситуацію. У Німеччині також не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair.

Після інциденту низка країн відмовилась приймати рейси білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі до 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілана, Риму, Амстердама, Франкфурт-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони та Калінінграда.

Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.