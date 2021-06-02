Байден закликав Конгрес прийняти закон про рівноправність сексуальних меншин

Наразі закон вже схвалений Палатою представників, але застряг при проходженні в Сенаті.

Президент США Джозеф Байден в черговий раз пообіцяв повну рівноправність представників сексуальних меншин в країні.

Про це він заявив, виступаючи у вівторок у зв'язку з традиційними червневими парадами представників ЛГБТ ("місяць гордості"), передає Deutsche Welle.

Байден закликав Конгрес прийняти Закон про рівність, який уже був схвалений Палатою представників, але зіткнувся з труднощами при проходженні в Сенаті.

Президент зазначив, що визнає "стійкість і рішучість всіх тих, хто бореться за те, щоб жити вільно і правдиво".

Ще в перший день свого президентства Байден підписав розпорядження всім федеральним структурам про рівне ставлення до сексуальних меншин.

Кожен сьомий із 1500 урядових службовців, призначених Байденом, ідентифікує себе як представник ЛГБТ. Піт Буттіджіч, призначений міністром транспорту США, став першим відкритим геєм на міністерській посаді. А Рейчел Левін, затверджена Сенатом як віце-міністр охорони здоров'я, стала першим трансгендером, який зайняв федеральний пост у США.

Торік у листопаді у Сенат США вперше обрали жінку-трансгендера. 30-річна Сара Макбрайд брала участь у виборах сенатора від штату Делавер.

Нагадаємо, у лютому Міністерство житлового будівництва США оголосило, що вперше хоче законодавчо захистити ЛГБТ від дискримінації на ринку житла. Крім того, американське Міністерство оборони дозволило трансгендерам служити в армії.