До Києва прибула делегація сенаторів США

В Україну прибула представницька делегація американських сенаторів.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Сенатори США обговорять зміцнення України на тлі російської агресії.

"Попри воплі про «зраду» (а-ля нас здали РФїї) ми системно працюємо над розбудовою відносин зі стратегічним партнером №1. Щойно представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія) прибула з візитом в Україну! Завтра говоритимемо про те, як разом зробити Україну сильнішою!!!", - написав Єнін.

Нагадаємо, 28 травня американський сенатор Джин Шахін анонсувала робоче турне країнами Східної Європи, яке здійснить двопартійна делегація Конгресу під її головуванням. Делегація відвідає Україну, Литву та Грузію, "щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам".

Напередодні, 27 травня, український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2". У квітні Маркарова також повідомляла, що у Сенаті США підтримали проєкт закону, що збільшує військову допомогу для України.