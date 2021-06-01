Макрон назвав президента ЦАР заручником російської "групи Вагнера"

З ослабленням французького впливу в країнах Африки зростає вплив Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Фостен-Аршанжа Туадера є "заручником групи Вагнера", яка "захоплює шахти і разом із ними політичну систему" країни.

Макрон сказав про це в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, передає Радіо Свобода.

Учасники так званої "групи Вагнера" використовують антифранцузькі настрої в Центральноафриканській Республіці, вважає президент Франції. З ослабленням французького впливу в останні роки в країнах Африки зростає вплив інших країн, особливо Китаю, Росії та Туреччини.

Як повідомляє Міжнародне французьке радіо, в столиці ЦАР Бангі запевняють, що мають справу не з так званою "приватною військовою компанією Вагнера", яку пов’язують із бізнесменом Євгеном Пригожиним, а з російським Міністерством оборони в рамках двостороннього договору, який реалізовується під контролем Ради безпеки ООН.

У Центральноафриканській Республіці минулого тижня при наїзді автомобіля на вибуховий пристрій загинули троє російських інструкторів і двоє місцевих поліцейських. Кілька людей зазнали поранення.

Нагадаємо, у травні миротворча місія ООН повідомила, що російські військові у Центральній Африканській Республіці самовільно страчували людей, застосовували тортури та сексуальне насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти.