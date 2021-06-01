Бельгія відкликала посла з Кореї, бо його дружина вдарила працівника магазину

Бельгія відкликала свого посла у Південній Кореї через інцидент з його дружиною, яка напала на працівника магазину. Інцидент стався 9 квітня в магазині одягу в Сеулі, повідомляє ВВС.

На відео з камер спостереження видно, як Сян Сюециу - дружина посла Пітера Лескуйє - дала ляпаса продавцю, який хотів пересвідчитись, що одяг, в якому вона йшла з магазину, був її власним, а не вкраденим.

Пізніше вона зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку, назвавши її неприпустимою. Та попри вибачення з боку дружини посла, міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес усе ж вирішила відкликати його з займаної посади вже цього літа.

В заяві міністра йдеться, що хоча Лескуйє сумлінно виконував свої обов'язки, ситуація не дозволяє йому й надалі залишатися послом у Південній Кореї.

Відомо, що дружина Лескуйє, 63-річна Сян Сюециу, незабаром після інциденту в магазині намагалася використати дипломатичний імунітет, щоб уникнути можливого покарання.

Проте в МЗС Бельгії відібрали в неї таку можливість, зазначивши, що поліція повинна мати змогу провести повноцінне розслідування.