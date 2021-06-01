«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
ГоловнаСвіт

Бельгія відкликала посла з Кореї, бо його дружина вдарила працівника магазину

Інцидент стався ще 9 квітня.

Бельгія відкликала свого посла у Південній Кореї через інцидент з його дружиною, яка напала на працівника магазину. Інцидент стався 9 квітня в магазині одягу в Сеулі, повідомляє ВВС.

На відео з камер спостереження видно, як Сян Сюециу - дружина посла Пітера Лескуйє - дала ляпаса продавцю, який хотів пересвідчитись, що одяг, в якому вона йшла з магазину, був її власним, а не вкраденим.

Пізніше вона зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку, назвавши її неприпустимою. Та попри вибачення з боку дружини посла, міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес усе ж вирішила відкликати його з займаної посади вже цього літа.

В заяві міністра йдеться, що хоча Лескуйє сумлінно виконував свої обов'язки, ситуація не дозволяє йому й надалі залишатися послом у Південній Кореї.

Відомо, що дружина Лескуйє, 63-річна Сян Сюециу, незабаром після інциденту в магазині намагалася використати дипломатичний імунітет, щоб уникнути можливого покарання.

Проте в МЗС Бельгії відібрали в неї таку можливість, зазначивши, що поліція повинна мати змогу провести повноцінне розслідування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також