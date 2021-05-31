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На заході РФ створять 20 нових військових частин через "загрозу НАТО"

Нові частини і з’єднання будуть сформовані до кінця року.

На заході РФ створять 20 нових військових частин через "загрозу НАТО"
Фото: ru-an.infо

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу на колегії відомства заявив про рішення сформувати в Західному військовому окрузі близько 20 нових з'єднань і військових частин у відповідь на дії країн НАТО на чолі із США.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За словами Шойгу, на західному "стратегічному напрямку" країни НАТО на чолі із США "нарощують інтенсивність" польотів авіації, присутність бойових кораблів з крилатими ракетами, зростає число їх навчань.

Міністр оборони РФ заявив, що за останні сім років в 14 разів зросла інтенсивність польотів бомбардувальної авіації ВПС США в Європі, а кораблі НАТО з керованою ракетною зброєю "систематично" заходять у Балтійське море.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходи адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин", - заявив він.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.

СБУ оцінила кількість російських військ на кордоні з Україною у 100 тисяч осіб.

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