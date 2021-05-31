Столтенберг повідомив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу. Штаб-квартира НАТО базується у бельгійській столиці - Брюсселі.

Про це генсек НАТО завив на брифінгу, передає РБК-Україна.

Запровадити обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, ґрунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Раніше Генсек НАТО допустив, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією. На думку Столтенберга, в поведінці Білорусі і РФ є подібності, зокрема - у придушенні демократичних процесів.