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Столтенберг повідомив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири НАТО

Штаб-квартира НАТО базується у Брюсселі.

Столтенберг повідомив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири НАТО
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу. Штаб-квартира НАТО базується у бельгійській столиці - Брюсселі.

Про це генсек НАТО завив на брифінгу, передає РБК-Україна.

Запровадити обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, ґрунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Раніше Генсек НАТО допустив, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією. На думку Столтенберга, в поведінці Білорусі і РФ є подібності, зокрема - у придушенні демократичних процесів.

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