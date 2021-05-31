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Суд у Мінську визнав законним затримання росіянки Софії Сапеги

Її затримали разом із опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем.

Суд у Мінську визнав законним затримання росіянки Софії Сапеги
Фото: EPA/UPG

Мінський міський суд 31 травня відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги.

Про це російській "Новой газете" розповів адвокат Олександр Філанович.

"Засідання закрите, тому без коментарів. Захист добиватиметься судової перевірки законності затримання", - додав адвокат.

За його інформацією, сьогодні після обіду дівчині мають висунути обвинувачення в Слідкомі Білорусі.

Джерело видання повідомляло, що, як очікується, росіянці висунуть обвинувачення у вчиненні злочинів за трьома "протестними" статтями Кримінального кодексу Білорусі.

Раніше, 28 травня, суд Партизанського району Мінська відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Софії Сапеги, після чого захист оскаржив її у вищій інстанції. Засідання також пройшло в закритому режимі, саму Сапегу в суд не доставили.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

30 травня стало відомо, що Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де перебуває Софія.

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