Зустріч Байдена з Путіним може показати слабкість США, - Financial Times

"Для Кремля зустріч є доказом того, що його поважають і бояться".

Зустріч президентів США та Російської Федерації Джозефа Байдена та Володимира Путіна може продемонструвати слабкість Сполучених Штатів.

Про це пише видання Financial Times, яке цитує "ZN.UA".

Зазначається, що після вступу на посаду президента Байден пообіцяв "відкоригувати" курс американської зовнішньої політики та «об'єднати демократичні цінності з дипломатичним керівництвом Сполучених Штатів". Це мало ознаменувати завершення епохи експрезидента США Дональда Трампа. Замість політики Трампа Байден пообіцяв відновити моральне лідерство США та спрямувати силу на захист демократії у всьому світі, пише видання.

Однак, прагнення Байдена поставити демократичні цінності в основу зовнішньої політики США викликало сумніви після скандальної "спецоперації" Олександра Лукашенка із затримання журналіста Романа Протасевича.

не дивлячись, що США вжили заходів, щоб покарати Мінськ за цей нахабний крок, критики заявляють, що реакція Білого дому "була нерішучою та повільною". Водночас, на їхню думку, ситуацію ускладнює майбутній саміт Байдена з російським президентом Путіним.

"За радянською і, звичайно, російською традицією, саміт з президентом США фактично перекриває все інше", - сказав Леон Арон з Американського інституту підприємств.

"Для Кремля зустріч є доказом того, що його поважають і бояться", - вважає Арон.

Правозахисник Андреа Прасов з Human Rights Watch каже, що було б "величезним розчаруванням", якщо Байден не використає зустріч із Путіним для передачі потужного повідомлення про права людини, особливо з огляду на посилення напруги між Росією та Україною, а також арешту лідера опозиції Олексія Навального, який залишається у в'язниці.

"Дозволивши європейцям взяти на себе ініціативу у покаранні Білорусі за перехоплений літак, адміністрація Байдена також відмовилася від частини санкцій проти «Північного потоку-2», щоб уникнути напруги у відносинах із Німеччиною", - пише FT.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що Байден "проведе жорстку бесіду щодо прав людини та демократії з Путіним, і не розглядає цю зустріч як поступку". Але чиновник визнав, що подія може стати жертвою російської "маніпуляції фактами".

"Звичайно, Путін збирається використати саміт на власну користь", - сказав він.

Нагадаємо, Байден і Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Президент США розраховує обговорити ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також - тему стратегічної стабільності.

Під час пресконференції за підсумками другого року каденції президента Володимир Зеленський зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".