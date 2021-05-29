​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги

"До кінця червня жодних перешкод немає, все домовлено".

Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом Мінськ отримає другий транш кредиту на 500 мільйонів доларів із 1,5 мільярда доларів.

про це повідомляє "Радіо Свобода".

"До кінця червня жодних перешкод немає, все домовлено", - цитють Пєскова російські ЗМІ.

Угода про російський кредит була підписана 21 грудня 2020 року. Перший транш у розмірі 500 мільйонів доларів Міністерство фінансів Білорусі отримало 30 грудня минулого року.

Крім того, за словами Пєскова, міністерствам транспорту РФ та Білорусі доручено "організувати співпрацю з урахуванням початку канікул і необхідності повернення білорусів з Європи".

У розмові з Лукашенко Путін порушив питання про Софію Сапегу, подругу Рамана Протасевича. За словами Пєскова, Лукашенко "докладно" повідомив Путіну про ситуацію з літаком Ryanair у Сочі. Прессекретар Путіна зазначив, що ситуація "вимагає розгляду без емоцій".

Він також додав, що Путін і Лукашенко в Сочі не торкалися переходу на єдину валюту або додаткової допомоги Білорусі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз заявив, що готовий надати Білорусі 3 млрд євро на "демократичну трансформацію".

У вересні минулого року Лукашенко у Сочі зустрівся з Володимиром Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту. Зазначалося, що для цього РФ змінить Податковий кодекс.