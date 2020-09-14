Лукашенко прибув у Сочі на зустріч з Путіним

Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко прилетів у Сочі на зустріч з головою РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомив "Интерфакс".
Літак Лукашенка вже приземлився в Сочі. Його перемовини з Путіним мають пройти у форматі тет-а-тет. Присутність журналістів не запланована.
Очікується, що Лукашенко і Путін обговорюватимуть "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику в регіоні, питання спільного реагування на виклики".
Нагадаємо, що Путін домовився зустрітися з Лукашенком ще наприкінці серпня. Також у Мінськ літав російський прем'єр Михайло Мішустін. На переговорах останній заявив, що з Лукашенком вдалося "досягти прогресу щодо Союзної держави" - наддержавного об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.
Лукашенко заявив Мішустіну, буцімто білоруські силовики "перехопили розмову Варшави з Берліном", в якій йшлося про "змову в отруєнні Навального з метою дискредитації РФ".
11 вересня стало відомо, що Лукашенко полетить в Росію на переговори з Путіним.