У Білорусі під час суботніх протестів затримали 114 осіб

Масові затримання силовики влаштували під час “жіночого маршу” у Мінську.

Під час суботніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Найбільша кількість затриманих у Мінську. Про це повідомили у пресслужба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

У відомстві стверджують, що 12 вересня у п'яти регіонах країни відбулося 12 акцій протесту, участь в яких загалом взяли не більше 1700 громадян.

Водночас на підтримку влади, за даними відомства, відбулося сім масових заходів, а участь у них взяли нібито понад 50 тисяч осіб.

У Мінську силовики затримали 99 осіб, з них 87 помістили до ізоляторів до розгляду їх справ у суді.

Нагадаємо, вчора у білоруській столиці відбувся "жіночий марш". На площі Свободи силовики намагались взяти учасниць у кільце та відтіснити їх. ЗМІ повідомляли, що вони шукали жінок по дворах. Знімальну групу телеканалу "Белсат" затримали у прямому ефірі.