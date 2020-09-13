Видання Politico описало варіанти відмови Німеччини від "Північного потоку-2"

Світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє проєкту у зв’язку з отруєнням Навального.

Видання Politico описало варіанти, як Німеччина може відмовитись від проєкту “Північний потік-2”.

Згідно з першим варіантом, Берлін може чинити тиск на Федеральне морське і гідрографічне агентство і Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб вони відкликали раніше видані дозволи на будівництво. При цьому вилучення дозволів з політичних причин створить можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати в суд на Німеччину, а збиток може досягти вартості самого трубопроводу - близько € 9,5 млрд, вказує Politico.

Як другий варіант видання пропонує Берліну спостерігати, як розвиватиметься судовий процес з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва “Північного потоку-2”. Організація Deutsche Umwelthilfe, яка подала позов, стверджує, що проєкт несумісний з кліматичними цілями країни, а його будівництво повинно бути заморожено через можливий вплив проєкту на глобальне потепління.

Ще одним варіантом, на думку журналістів Politico, може стати національне обмеження на імпорт російського газу. Таке обмеження зовнішньої торгівлі можливе, якщо необхідно “гарантувати основні інтереси безпеки”, відзначає видання.

Крім того, Німеччина може наполягати на загальних санкціях Євросоюзу або “дозволити” виконати роботу по зупинці проєкту владі США, яка послідовно виступає проти його реалізації і взимку цього року вже ввели проти нього санкції. Більш того, якщо навіть проєкт буде завершений, початок роботи може бути ускладнене отриманням ліцензії, вказує Politico.

Проєкт “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газогону по дну Балтійського моря для постачання російського газу до Німеччини. Оператором будівництва виступає компанія Nord Stream 2 AG, єдиним акціонером якої є ПАТ “Газпром”.

Світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє проєкту у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 вересня представник канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив, що вона не виключає введення санкцій проти будівництва газопроводу, а 11 вересня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що влада ФРН розглядає призупинення проєкту.

Прем’єр-міністр Данії, через води якої проходить газопровід, запропонувала переглянути майбутнє “Північного потоку-2”.

А президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".