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Україна готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

Активна фаза навчань біля українського кордону запланована з 15 по 26 вересня.

Україна готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Україна не боїться масштабних військових навчань Росії "Кавказ-2020", запланованих на 21-26 вересня, під час яких РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових, сотні танків, літаків та іншої техніки.

Про це на брифінгу в Одесі заявив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Це питання (масштабних російських навчань біля кордонів України, - ред.) детально й глибоко вивчено в Генштабі, причому спільно з керівництвом Міноборони, була залучена до обговорення (ситуації, - ред.) уся наша розвідка", - зазначив Зеленський.

"Ми нічого не боїмося, ми готові", - наголосив президент.

Активна фаза навчань "Кавказ 2020" запланована з 15 по 26 вересня. За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану.

До навчань планували залучити угруповання з шести країн по лінії Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку. Як відомо, від участі у навчаннях "Кавказ-2020" уже відмовилися Індія та Азербайджан.

Нагадаємо, колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область. За його словами, під час навчань на Кавказі вони можуть оголосити гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім сказати, що у них немає вибору.

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