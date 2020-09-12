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Україна веде власне розслідування у справі про "плівки Деркача", - Венедіктова

Генпрокурор вважає перемогою те, що Україна не була втягнута у політику національного рівня США.

Україна веде власне розслідування у справі про "плівки Деркача", - Венедіктова
Ірина Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що Україна веде власне розслідування у справі про "плівки Деркача". Про це вона сказала в інтерв’ю Савіку Шустеру.

"Зараз слідство щодо "плівок Деркача" триває. І знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси. Все це відбувається. ... Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо на результати досліджень", – сказала Венедиктова.

Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", генпрокурор заявила, що українське слідство дійде власних висновків.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозна відповідальність за це може бути у п'ятого президента України Петра Порошенка, генпрокурор зазначила, що вважає цю справу радше політичною корупцією, а не юридичною. 

"Там кілька статей, які ... в кваліфікацію вписані під час внесення до ЄРДР. Але все ж таки моє особисте враження на сьогодні, дуже оціночне ( ... ): якщо ми говоримо про корупцію – це буде політична корупція", – сказала вона.

Венедиктова зазначила, що вважає перемогою той факт, що Україна не була втягнута в геополітику і політику національного рівня США.

"Ми не повинні втручатися в діяльність інших країн. Тому ті справи, які стосуються безпосередньо нас — ми ними займаємося, і слідство поставить у цьому крапку. Говорити зараз – ви бачите, скільки провокацій летить кожен день. Щодня прилітає щось новеньке, якраз для того, щоб ми почали реагувати незаконним способом, а способом "хайпу". Мені здається, правоохоронці не мають права "хайпувати", – сказала генпрокурор.

Нагадаємо, у травні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною". 

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою. А голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує “проросійського” нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена відреагували на "плівки Деркача" і наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими"

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на американські санкції.

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