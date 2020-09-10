США ввели санкції проти нардепа Деркача, який збирав "компромат" на Байдена

За втручання у виборчий процес Штати ввели персональні санкції проти трьох громадян Росії та одного громадянина України.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що за втручання у виборчий процес персональні санкції запроваджені проти трьох громадян Росії та одного громадянина України.

Українцем виявився народний депутат Андрій Деркач, який заявляв про начебто втручання колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена у справи України і збирав на нього компромат.

Зазначається, що санкції стосовно Деркача були введені відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

"Деркач, депутат українського парламенту, понад 10 років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки зі спецслужбами РФ. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання у спробі підірвати майбутні президентські вибори в США. Сьогоднішнє рішення щодо Деркача націлене на викриття зловмисного впливу російських кампаній і захист майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви та її довірених осіб про неприпустимість подібних дій", - йдеться в іповідомленні на сайті Мінфіну США.

Нагадаємо, у травні Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною".

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою. А голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена відреагували на "плівки Деркача" і наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими". У штабі наголошують на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today. Крім того, видання The Washington Post нагадало про зв'язок Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався в школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.