Помпео допускає причетність російської влади до отруєння Навального

Держсекретар США очікує від РФ скоординованих дій щодо притягнення винних в отруєнні Навального до відповідальності.

Державний секретар США Майкл Помпео допускає причетність російських чиновників до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Державний департамент США з посиланням на інтерв'ю Помпео.

"Є значна ймовірність того, що це виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це погано для російського народу. Я думаю, що це погано для Росії", - заявив Держсекретар.

За його словами, Європейський Союз і ряд інших європейських країн ясно дали зрозуміти РФ, що вони очікують від неї скоординованих дій щодо притягнення винних отруєнні Навального до відповідальності.

"Ми зробимо все можливе, щоб прийти до висновку про те, хто ще несе відповідальність", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, сьогодні Олексій Навальний, отруєний речовиною типу "Новачок", повністю отямився.

Раніше повідомлялося, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

Учора Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Ймовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.