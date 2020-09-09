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В Слідкомі Білорусі розповіли, в чому звинувачують Колесникову та Знака

Опозиціонерам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Слідкомі Білорусі розповіли, в чому звинувачують Колесникову та Знака
Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Слідчий комітет Білорусі звинувачує опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака у заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"На цей час в ході розслідування отримані докази, що свідчать про вчинення окремими особами, що входять до складу недержавної організації, іменованої Координаційна рада, дій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної, економічної та інформаційної обстановки в країні, заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Зазначені дії відбувалися з використанням ЗМІ та інтернет-ресурсів", - заявили в СК.

У відомстві зазначили, що Колесниковій та Знаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Також за підозрою в скоєнні зазначеного злочину затримано адвоката Колесникової Іллю Салея. 

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Місце перебування Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня, після того як невідомі силою посадили її в мікроавтобус у центрі Мінська. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua розповіли, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю. Учора, 8 вересня, вони дали пресконференцію в Києві, на якій розповіли, що наразі не планують просити про політичний притулок в Україні.

Уранці 9 вересня стало відомо, що в Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції - Максима Знака. Він устиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".

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