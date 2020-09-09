Терорист-смертник намагався підірвати віцепрезидента Афганістану, є загиблі

У Кабулі здійснено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха - під час руху конвою чиновника вранці в середу, 9 вересня, спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на радника Салеха Хомаюна Ахмаді, передає Deutsche Welle.

У свою чергу агентство AFP повідомляє, що вибух улаштував терорист-смертник.

За даними МВС Афганістану, в результаті вибуху загинули дві людини, ще 12 поранені. Сам Амрулла Салех не постраждав, але поранені кілька його охоронців.

Телеканал Tolo News повідомив про загибель трьох людей.

Замах стався перед початком мирних переговорів, які заплановано провести в Катарі. Дата зустрічі представників уряду в Кабулі і радикально-ісламського руху "Талібан" поки що не призначена.

Нагадаємо, вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" про врегулювання конфлікту, який триває 19 років, стало звільнення 400 талібів, які вважаються Кабулом особливо небезпечними. Рішення про це було прийняте на початку серпня на надзвичайних зборах старійшин племен Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані видав відповідний указ. У список увійшли і 156 осіб, засуджених до смертної кари.