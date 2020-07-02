В Конгрессе США предлагают ввести санкции против России за "сговор с талибами"

NYТ назвала имя предполагаемого посредника между РФ и "Талибаном"

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого уже опровергли и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.

Об этом Пелоси рассказала в интервью каналу MSNBC.

"Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - сказала она.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в разведке опубликовала статью, в которой говорится, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США об этом проинформировали. Также издание назвало имя предполагаемого посредника между Россией и "Талибаном" - в этом качестве фигурирует некий Рахматулла Азизи, сообщает "Голос Америки".

"Человек по имени Рахматулла Азизи, предположительно, является посредником, который на протяжении нескольких лет передавал деньги, полученные от подразделения российской военной разведки связанным с Талибаном боевикам в качестве награды за атаки на американские войска в Афганистане", - пишет NYТ.

Отмечается, что в сообщениях американской разведки Азизи, мелкий наркоконтрабандист, упоминается как ключевой посредник между ГРУ и связанными с Талибаном боевиками, которые осуществляли атаки. По данным New York Times, именно он был одним из тех, кто получал деньги в России.

Напомним, в феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск США из Афганистана и обмен удерживаемыми лицами.

Ранее в Белом доме заявили, что разведка не докладывала Трампу о причастности РФ к убийствам военных в Афганистане.