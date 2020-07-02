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Сенат США отклонил поправку о выводе американских войск из Афганистана

Она предполагала вывод войск в течение года. 

Сенат США отклонил поправку о выводе американских войск из Афганистана
Морпехи армии США на боевой позиции во время пребывания контингента с миссией в провинции Каписа, Афганистан.
Фото: EPA/UPG

Сенат США отклонил предложение сенатора-республиканца Рэнда Пола о выводе американских войск из Афганистана. Пол пытался внести эту поправку в законопроект об оборонной политике, пишет "Интерфакс-Украина".

60 сенаторов выступили против предлагаемой Полом поправки, 33 поддержали ее. Правка предусматривала вывод войск в течение года и выплату военным $2500 премии. 

"Наша поправка окончательно и бесповоротно положит конец войне в Афганистане", - заявлял Пол.

Другой сенатор-республиканец, Джеймс Инхоф, призывал Сенат голосовать за отмену поправки, заявив, что она не является "лучшим способом" положить конец войне в Афганистане.

"Поправка предписывает вывод войск из Афганистана на основе календаря, а не на основании выполнения условий", - сказал Инхоф.

Напомним, что в феврале 2020 администрация Трампа подписала соглашение с талибами. Стороны договорились, что к середине июля американские войска сократят свое присутствие до 8600 при условии, что движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.

В конце июня NYT опубликовала статью, в которой заявила о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают также, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что целью подобных публикаций является создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

Белый дом заявил, что разведка не докладывала Трампу о причастности РФ к убийствам военных в Афганистане.

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