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Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19

Президент убежден, что страна преодолела коронавирус.

Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19
Фото: verelq.am

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что страна одолела коронавирус.

Об этом он заявил во время вручения госнаград, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - сказал он.

Напомним, Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина из-за COVID-19. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Он считает, что Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь еще месяц будет "барахтаться" с коронавирусом.

В июне президент Беларуси призвал граждан "не напрягаться" из-за коронавируса, но и не расслабляться.

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