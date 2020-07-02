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Сенатор США Менендес требует ввести санкции против Путина за за предполагаемые выплаты талибам

Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону.

Сенатор США Менендес требует ввести санкции против Путина за за предполагаемые выплаты талибам
сенатор Роберт Менендес
Фото: EPA/UPG

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси, член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес предложил привлечь Россию к ответственности за предполагаемые выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в среду пресс-службой Комитета по международным отношениям, передает Голос Америки.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были вовлечены в эту операцию.

Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате.

Помимо замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

Боб Менендес стал первым законодателем, который предложил принять меры в связи с предполагаемыми выплатами, которые Россия, по данным газеты New York Times, предлагала талибам за атаки на американские и коалиционные войска в Афганистане.

Ранее это издание опубликовало расследование, где со ссылкой на источники утверждается, что Россия тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения "Талибан" за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не называются. 

Авторы статьи утверждают также, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что целью подобных публикаций является создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

Белый дом заявил, что разведка не докладывала Трампу о причастности РФ к убийствам военных в Афганистане.

Напомним, в феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск США из Афганистана и обмен удерживаемыми лицами.

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