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"Газпром" вернул польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

Российская компания продолжает обжаловать решение Стокгольмского арбитража.

"Газпром" вернул польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ
Фото: obozrevatel.com

Российская компания "Газпром"вернула польской нефтяной и газовой компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в Польшу после 1 ноября 2014 года газ.

Об этом сообщили журналистам в компании "Газпром экспорт", передают во вторник, 30 июня, российские информационные агентства.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - приводит Интерфакс сообщение российской компании.

В документе, в то же время, отмечается, что "Газпром" и "Газпром экспорт" продолжают обжаловать решение арбитражного трибунала в установленном порядке.

Напомним, судебный спор PGNiG с "Газпромом" длился с 2016 года. В марте 2020 года польская компания выиграла суд.

Успех в данном споре является еще одним шагом по диверсификации поставок топлива в Польшу. С 2016 года по сегодняшний день зависимость от поставок российского газа снижена с 90% до чуть более 60%.

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