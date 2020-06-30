ЕС официально опубликовал список стран для открытия границ с июля

Европейский союз опубликовал список стран, с которыми с 1 июля открывает внешние границы. В перечень попали 15 государств, Украины среди нет, говорится на сайте Европарламента.

Сняты ограничения на поездки в ЕС из таких стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии ответного открытия границ).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС, чтобы иметь возможность въезда.

"Критерии определения третьих стран, для которых следует снять действующие ограничения, включают эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения", - говорится в сообщении Европарламента.

Так, число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должны быть близкими к среднему показателю ЕС или ниже его, должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями. Также учитывается тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также достоверность информации.

Напомним, что запрет на въезд в Евросоюз был введен еще в середине марта из пандемии коронавируса. 5 июня Евросоюз продлил запрет на въезд граждан из других стран минимум до 1 июля. Пока из Украины в страны ЕС могут попасть только те, кто находится там на законных основаниях, а не по туристическим визам. Это дипломаты, работники с рабочей визой, студенты, сезонные рабочие.

В июне начали открываться внутренние границы между странами-членами Евросоюза.