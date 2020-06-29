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ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Число зараженных COVID-19 в мире достигло 10 млн человек, 500 тысяч умерли.

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Фото: EPA/UPG

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко.

Об этом в ходе брифинга 29 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

По словам Гебрейсуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

Спустя более полгода после выявления первого очага коронавируса COVID-19 число зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов - 500 тысяч.

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