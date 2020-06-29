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Иран выдал ордер на арест Трампа

Президенту США предъявили обвинение в убийстве иранского генерала.

Иран выдал ордер на арест Трампа
Кассем Сулеймани
Фото: postskriptum.me

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения президенту США Дональду Трампу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани и выдала ордер на его арест.

Как сообщает Al Jazeera, Трамп и еще больше 30 человек обвиняются в убийстве и терроризме. Имена других подозреваемых, кроме Трампа, иранская прокуратура не назвала.

Иран обратился в Интерпол с просьбой объявить Трампа в международный розыск с "красной карточкой" и пообещал продолжить уголовное преследование, даже когда тот покинет должность президента США.

Впрочем, Интерпол вряд ли согласится объявить президента США в розыск.

Напомним, что Касема Сулеймани убили 2 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

США считают, что иранский Корпус стражей исламской революции - террористическая организация.

Подразделение "Аль-Кудс", которое возглавлял Сулеймани, специализируется на операциях за пределами Ирана. После его гибели подразделение возглавил бригадный генерал Эсмаил Каани, бывший заместитель Сулеймани. 

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