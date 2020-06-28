Бывший президент Словакии Андрей Киска решил уйти из политики из-за плохого здоровья

Ему предстоит третья операция за пять лет.

Андрей Киска (слева) во время визита в Киев

Бывший президент Словакии Андрей Киска объявил о решении уйти из политики из-за проблем со здоровьем.

В фейсбуке экс-президента, страдающего от аритмии, говорится, что ему предстоит новая операция. Это будет уже второе оперативное вмешательство за последний год и третье за пять лет.

"Мое здоровье не позволяет мне оставаться активным в политике", - написал он.

Киска также заявил, что не будет в августе переизбираться на пост председателя правоцентристской партии "За людей". Она была основана Киской в прошлом году и имеет 12 мест в словацком парламенте. "Партия - не один человек. Любого можно заменить, важно стоять за ценности", - написал он.

Андрею Киске 57 лет. Он был президентом Словакии в 2014-2019 годах.

В 2017 году он вместе с Петром Порошенко участвовал в символической церемонии "открытия дверей в Европу" для Украины по случаю приобретения безвизового режима.

Киска поддерживал территориальную целостность Украины и выступал против российского газопровода "Северный поток - 2", называя его политическим проектом.