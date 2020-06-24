Президент Словакии ушла на карантин

Один из сотрудников администрации президента контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус.

Президент Словакии Зузана Чапутова будет находиться на карантине в качестве превентивной меры до 26 июня. Один из сотрудников администрации президента контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщают novinky.cz.

"Президент отменила запланированную программу и до пятницы остается на карантине", - заявил пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стрижинец.

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подтвердил, что Зузана Чапутова сдала тест на covid-19.

Встреча Чапутовой с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, которая была запланирована на 24 июня, отменена.

В Словакии зарегистрировано 1607 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли. Низкое количество заболевших обусловлено жесткими мерами, принятыми правительством страны, включая государственный карантин.