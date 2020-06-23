В Китае создали альтернативу американской GPS и российской ГЛОНАСС

Запуск спутника успешно состоялся на космодроме Сичан с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".

Китай успешно запустил последний из 35 спутников навигационной системы "Бэйдоу-3".

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что система "Бэйдоу-3" с глобальным покрытием стоимостью $10 млрд позволит Пекину больше не зависеть от американской навигации GPS (Global Positioning System).

Запуск планировали на прошлой неделе. Но его перенесли из-за технических проблем ракеты-носителя, обнаруженных в ходе испытаний.

Во вторник запуск спутника успешно состоялся на космодроме Сичан в провинции Сычуань с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-3B". Это событие произошло на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ситуации с коронавирусом, торговыми спорами и противостоянием относительно статуса Гонконга.

Также отмечается, что третья версия китайской Beidou Navigation Satellite System (BDS) создает альтернативу европейской Galileo, американской GPS и российской ГЛОНАСС.

К 2035 году Пекин планирует запустить более доступную и интегрированную навигационную систему, ядром которой станет BDS.

Напомним, первую версию "Бэйдоу", известную как "Большой ковш", вывели из эксплуатации в 2012 году. В 2018 году Китай запустил ракету "Чанчжэн" с двумя спутниками.