Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз в США

Один из типов виз широко распространен среди работников Amazon, Google и Facebook.

Президент США Дональд Трамп решил приостановить выдачу рабочих виз некоторым иностранным рабочим до конца 2020 года. Белый дом считает, что это поможет пострадавшей от пандемии коронавируса экономике, однако против этого решения выступают бизнес-группы, пишет Reuters.

Согласно с указом Трампа, нельзя будет получить визы:

H-1B, которые выдаются для квалифицированных работников и распространены в технологической сфере

H-2B, используемые сезонными рабочими

H-4, которые выдаются супругам владельцев виз H-1B

L-1, выдаваемые руководителям, которые переезжают в США с должностей в других странах в компаниях с одним и тем же работодателем

некоторые визы J-1, выдаваемые для исследователей и ученых

Согласно с данными агентства, визы H-1В очень распространены среди таких компаний-гигантов как Amazon и Google, а также Microsoft и Facebook.

Представитель администрации Трампа заявил, что приостановка виз вступает в силу со среды, 24 июня. Ожидается, что это откроет 525 000 рабочих мест для американских работников. Он не объяснил, исходя из чего Белый дом пришел к этому числу, но заявил, что такое решение вызвано желанием "как можно скорее вернуть американцев на работу".

Ряд компаний и торговая палата США раскритиковали этот шаг, заявив, что это затруднит восстановление экономики после ущерба, нанесенного пандемией. Противники приостановки выдачи виз считают, что Трамп таким образом пытается достичь своей давней цели по ограничению иммиграции.

Те, у кого уже есть рабочая виза, могут въехать в Штаты при наличии официального проездного документа, которые позволяет въезд.

Напомним, что в августе 2019 администрация Трампа ужесточила выдачу грин-карт. Новые правила уменьшали шансы получить право на проживание в США выходцам из стран с невысокими доходами.