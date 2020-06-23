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Премию "Золотой глобус" перенесли с января на февраль 2021

Ранее в этот день планировали провести церемонию награждения "Оскар".

Премию "Золотой глобус" перенесли с января на февраль 2021
Фото: Instagram Golden Globes

Вручении американской кинопремии "Золотой глобус" перенесли с января на февраль 2021 года. 

Церемония состоится в Беверли Хилтон, Калифорния. Об этом сообщили организаторы премии - Голливудская ассоциация иностранной прессы. Торжество будет транслироваться в прямом эфире. 

"Мы рады объявить, что 78-я ежегодная премия Golden Globe Awards, организованная динамичными Тиной Фей и Эми Полер, состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении на сайте кинопремии.

Ранее на эту дату анонсировали церемонию вручения премии "Оскар", однако из-за ситуации с COVID-19 ее отложили до апреля.

"Золотой глобус" вручается за достижения в киноиндустрии с 1944 года. Из-за пандемии коронавируса организаторы премии впервые позволили участвовать в отборе фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах. 

Напомним, что 93-ю церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Номинантов планируют объявить 15 марта. 

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