Волынь усилила карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

В Волынской области в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом усиливают карантинные ограничения.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили на странице Волынской облгосадминистрации в Facebook.

С 22 июня запрещается работа ресторанов и кафе, кроме летних площадок и при условии расстояния в 1,5 метра между столиками. Также нельзя работать ТРЦ (можно только размещенным в них магазинам), фитнес-центрам и учреждениям культуры.

Запрещена перевозка пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами в межобластном сообщении. Помимо этого, закрывают дошкольные учебные учреждения.

"В некоторых районах, где обнаружили вспышки коронавируса, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский", - говорится в сообщении.

Напомним, что динамика заболеваемости коронавирусом в Волныской области составляет 24,87% при 10% допустимых. Этот показатель рассчитывается как сравнении эпидситуации последней недели с предыдущей.

За минувшие сутки на Волыни подтвердили 70 новых случаев инфицирования COVID-19. За 20 июня этот показатель был значительно меньше - 39 новых случаев.

Ранее карантинные ограничения усилили на Закарпатье. Среди прочего, запретили работу спа-зон, бассейнов и развлекательных заведений.