Главный санврач объяснил, с чем связан скачок заболеваемости COVID-19 во Львовской области

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, с чем связан значительный рост заболеваемости коронавирусом во Львовской области.

По его словам, обнаружение 200 новых случаев заболевания за 21 июня объясняется тем, что была устранена большая очередь из граждан, которые ожидали тестов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по результатам селекторного совещания относительно предотвращения распространения COVID-19.

Также на совещании обсуждалась ситуация с проведением внешнего независимого тестирования в условиях эпидемии. В частности, на Закарпатье возникла достаточно напряженная ситуация с возможностью создания безопасных условий для проведения ВНО.

Если в отдельных регионах ситуация будет неудовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решение относительно корректировки условий для детей.

В правительстве сообщили, что маркер, после которого будут принимать решение об эпидемиологической ситуации, составляет 60 человек на 100 000 населения. Сейчас он равен 46,8 на 100 тыс.

Напомним, что 21 июня Львовская область побила рекорд среди всех регионов по суточной заболеваемости COVID-19. На втором месте с 91 новым случаем инфицирования - Ровенская область.