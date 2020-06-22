В Киеве за сутки зафиксировали 43 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 43 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирусом увеличилось на 43 человека. На сегодняшний день в столице уже 4 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал он.

Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет и 17-летняя девушка; а также 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет и четверо мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет.

Госпитализировали шестерых пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по семь случаев, а также в Печерском - шесть подтвержденных случаев.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 681 новый случай COVID-19.