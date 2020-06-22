Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве за сутки зафиксировали 43 новых случая COVID-19

Госпитализировали шестерых пациентов, остальные - на самоизоляции.

В Киеве за сутки зафиксировали 43 новых случая COVID-19
Фото: КГГА

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 43 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирусом увеличилось на 43 человека. На сегодняшний день в столице уже 4 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал он.

Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет и 17-летняя девушка; а также 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет и четверо мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет.

Госпитализировали шестерых пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по семь случаев, а также в Печерском - шесть подтвержденных случаев.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 681 новый случай COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также