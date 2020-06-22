За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19

Больше всего - во Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве.

По состоянию на утро 22 июня в Украине лабораторно подтвержден 37 241 случай заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки был зафиксирован 681 новый случай.

Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов, всего - 1 012. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев (три) зарегистрировали в Закарпатской области.

За последние сутки выздоровели 133 человека (сутками ранее - 103). Всего в Украине - 16 642 выздоровевших, болеют - 19 587 человек.

Отмечается, что больше всего новых случаев выявили во Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве. В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не было.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в мире зарегистрировано 9 046 215 случаев коронавируса, 470 703 - летальных. 4 838 359 человек - выздоровели.