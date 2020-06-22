Число больных COVID-19 в мире превысило 9 млн человек

Новые случаи заболевания обнаружили в 143 странах мира.

По состоянию на утро 22 июня в мире зарегистрировано 9 046 215 случаев коронавируса, 470 703 - летальных. 4 838 359 человек - выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В США за минувшие сутки диагностировали 26079 новых случаев заболевания, в Бразилии - 16851, в Индии - 15183, России - 7728, Чили 5607, Пакистане 4951.

Новые случаи заболевания обнаружили в 143 странах мира.

Напомним, 20 июня в Бразилии зафиксировали максимальный суточный прирост заболеваемости за все время пандемии в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. На первом месте находятся США, а третью строчку занимает Россия.