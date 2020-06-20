Суд отказался заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Книга уже напечатана и разослана по всей стране.

Советник по нацбезопасности Джон Болтон после пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон, США, 30 апреля 2019

Американский суд разрешил публикацию мемуаров бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пишет издание The Hill.

Окружной судья Ройс Ламберт заявил, что "одностороннее поведение Болтона вызывает серьезные опасения с точки зрения национальной безопасности", но он не считает возможным судебный запрет, о котором ходатайствовала администрация Дональда Трампа.

Судья указал, что книга "Комната, где это произошло" уже напечатана и разослана по всей стране. Ее продажи начинаются во вторник.

Ламберт, которого назначил судьей президент Рональд Рейган, раскритиковал Болтона за то, что он выпустил книгу, не получив официального подтверждения об отсутствии в рукописи конфиденциальной или секретной информации. Но он признал, что издавать запретительный приказ уже слишком поздно.

"Как говорят в Техасе, лошадь вышла из сарая", - сказал он в пятницу во время слушаний.

Напомним, что мемуары Болтона стали скандальными задолго до их выхода. Еще зимой стало известно, что в них подтверждается шантаж Украины со стороны Трампа, за который ему объявили импичмент в Палате представителей.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

Американский президент назвал мемуары Болтона "историями обозленного скучного дурака".