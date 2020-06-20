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В Беларуси задержали более 100 участников предвыборных пикетов

Люди вышли в поддержку альтернативных претендентов на пост президента. 

Фото: Радио Свобода

В Беларуси после предвыборных пикетов в пятницу полиция задержала около 120 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Задержанных ближе к утру начали отпускать из районных УВД. В основном составляются протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 

Правозащитники утверждают, что среди задержанных оказались люди, которые "ничего не знали про "живую цепь", а просто оказались не в том месте". По данным центра, в Гомеле несколько человек оставлены в изоляторе до суда в понедельник.

Накануне в Беларуси прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики. Акции состоялись в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве и других городах. 

Фото: TYT.by

При этом о пикетах заранее не объявляли ни политические и оппозиционные деятели, ни активисты в социальных сетях.

Жители Минска и других городов выстроились в "живую цепь" солидарности. Акция в столице продлилась семь часов. 

Фото: http://spring96.org

Фото: http://spring96.org

Фото: http://spring96.org

ОМОН пытался оттеснять людей с центральных улиц, тех, кто сопротивлялся - задерживали. 

В том числе были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ. 

При этом задержания проводились людьми в штатском. Руководил работой правоохранительных органов заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

Напомним, в Беларуси 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей. Среди альтернативных кандидатов больше всего подписей собрал экс-банкир Виктор Бабарико.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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