Лукашенко заявил о срыве плана по организации "майдана" в Беларуси

"Маски сорваны с кукол у нас здесь и кукловодов за пределами Беларуси".

Власти Беларуси сорвали план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, говорится на его сайте.

"Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что суверенная и независимая Беларусь для него высшая ценность и он готов пойти на все, чтобы ее сохранить.

Напомним, что в 18 июня в Беларуси был задержан главный конкурент Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико. Это бывший глава принадлежащего "Газпрому" банка.

После этого в Минске состоялись пикеты в поддержку соперников Лукашенко. По данным правозащитного центра "Весна", в пикетах участвовало около 2200 человек. Цепочка людей выстроилась от здания Белорусской государственной филармонии почти на 5 километров и простояла около 6 часов.