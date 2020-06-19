​Лукашенко об отношениях с Путиным: "Ничего у нас не искрит!"

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в отношениях с Россией удастся решить имеющиеся проблемы.

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает БЕЛТА.

Лавров начал встречу с Лукашенко со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

"Это я вам хочу передать. Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", - ответил Лукашенко.

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", - отметил Лавров.

"Совершенно верно, - согласился Лукашенко. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас - президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас".

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы", - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, в прошлом году президенты РФ и Беларуси в рамках объединения в Союзное государство договорились создать единые парламент и правительство. Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от России равных условий. Подробнее о том, почему переговоры между двумя президентами фактически ничем не завершились, читайте в материале LB.ua "Блицкрига не будет. Путин готовится к долгосрочной осаде Беларуси".

В конце января 2020 года Лукашенко и Путин не смогли договорится о поставках нефти на 2020 год. 31 декабря Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти. Договориться о поставках нефти на 2020 год РФ и Беларусь смогли лишь 9 февраля.