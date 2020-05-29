Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Війна на карантині
Війна на карантині
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато
НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
ГлавнаяМир

​Лукашенко считает, что белорусы "не созрели" голосовать за президента-женщину

"У нас - не Литва. Там президент пришла, поулыбалась, посидела и пошла".

​Лукашенко считает, что белорусы "не созрели" голосовать за президента-женщину
Фото: Белсат

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что жители страны не готовы к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

Об этом сообщает БелТА.

"Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова, - ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас Президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - сказал Лукашенко

При этом он отметил, что у женщин - потенциальных кандидатов в президенты хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

"Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", - сказал Лукашенко.

Напомним, 14 мая Лукашенко подал документы в Центризбирком для участия в очередных президентских выборах, которые пройдут в августе.

Предыдущие выборы президента Лукашенко выиграл с результатом 83,49%. Он является бессменным президентом Беларуси с 1994 года. В случае победы на августовских выборах, это будет его шестой срок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также