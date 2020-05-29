​Лукашенко считает, что белорусы "не созрели" голосовать за президента-женщину

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что жители страны не готовы к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

Об этом сообщает БелТА.

"Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова, - ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас Президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - сказал Лукашенко

При этом он отметил, что у женщин - потенциальных кандидатов в президенты хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

"Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", - сказал Лукашенко.

Напомним, 14 мая Лукашенко подал документы в Центризбирком для участия в очередных президентских выборах, которые пройдут в августе.

Предыдущие выборы президента Лукашенко выиграл с результатом 83,49%. Он является бессменным президентом Беларуси с 1994 года. В случае победы на августовских выборах, это будет его шестой срок.